Il nuovo brano dell’artista campana

La delusione utilizzata come punto di forza. “F*ck Love” racconta la storia di un amore instabile, ormai alla deriva in una marea di sofferenze e delusioni. La cornice di notti in bianco è lo sfondo perfetto delle paranoie e delle angosce narrate dall’artista. La condizione tormentata della ragazza diventa insostenibile, al punto da preferire un addio ad una continua attesa. Il sound, curato da Paco6x, già produttore del disco di platino “A verità” di Rocco Hunt, è un misto tra indie rock e l’R&B e il Trap Soul.

Martina Caiazzo in arte MadMars nasce a Torre Annunziata nel 1993. Sin da piccola ha manifestato la sua grande passione per la musica ma soprattutto per il canto condividendo questa passione con il padre. Da qualche anno frequenta l'It's Classic Studio ed è proprio lì che ha iniziato ad apprezzare l'hip hop, il rap e la musica black. Grazie a Paco6x riesce a muovere i primi passi del suo percorso musicale pubblicando nel 2021 il suo primo singolo.

Nel 2022 arricchisce il proprio bagaglio di esperienza esibendosi alle selezioni di “Una Voce per San Marino” con il singolo “Sparami”, il quale anche grazie al lavoro della sua label Orangle Records, riesce a fruttare svariati passaggi nelle radio di tutta Italia. “La musica per me è il mezzo per abbattere le barriere di discriminazione, la musica è il più bel modo di comunicare, puoi fare una rivoluzione con un giro di accordi". Queste le sue parole.





Etichetta: Orangle Srl - www.oranglerecords.com

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/madmars_music/

SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/3WebJTnEORkGXG3eggdd3U

TIK TOK: https://www.tiktok.com/@madmars_music

