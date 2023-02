CONFERENZA STAMPA PER LA PRIMA MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE DEL LIBRO ANTICO E RARO “LIBRAI ANTIQUARI A VENEZIA.

ATENEO VENETO, (CAMPO SAN FANTIN) VENERDI 10 FEBBRAIO ORE 11.30 - SALA TOMMASEO

Poche città al mondo possono vantare un legame con la stampa e la tipografia profondo e duraturo quanto Venezia. Per secoli, l'editoria Serenissima è stata la città d'Europa in cui venivano stampati più libri, e ai suoi editori e tipografi si devono non solo innovazioni tecniche, ma anche la diffusione del sapere e delle idee nel mondo del passato: da Aldo

Manuzio ad Antonio Zatta, da Giolito de' Ferrari alla Tipografia Mechitarista dell'Isola di San Lazzaro.

Con questa operazione culturale si intende riportare a Venezia quel palcoscenico che le è dovuto per storia e per tradizione. Durante la manifestazione, sarà visitabile, sempre a Palazzo Pisani Revedin, anche l'esposizione Giacomo Casanova, Libri e Memorie, una mostra di libri rari, documenti ed edizioni originali di Giacomo Casanova provenienti da varie collezioni private riunite per l'occasione dall'Associazione Librai Antiquari d'Italia. Una mostra analoga fu esposta una sola volta nel 1965 a Milano. Un evento straordinario da non perdere assolutamente.

Librai Antiquari a Venezia” è un' iniziativa dell'ALAI (Associazione Librai Antiquari d' Italia) e dell'Antica Stamperia Armena, col patrocinio di Comune di Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Ateneo Veneto, Ro.sa.m., Nova Charta, Studium e Brunello Cucinelli.

L'appuntamento imperdibile con Librai Antiquari a Venezia si terrà a Palazzo Pisani Revedin in Campo Manin a Venezia coi seguenti orari:

venerdì 10 febbraio 2023 dalle 14:00 alle 20:00,

sabato 11 dalle 10:30 alle 20:00, domenica 12 dalle 10:30 alle 17:00.





Interverranno in conferenza stampa:

Prof. Filippo Maria Carinci, vicepresidente Ateneo Veneto;

Dott. Stefano Campagnolo, direttore Biblioteca nazionale Marciana;

Dott.ssa Deborah Onisto, consigliere e addetto alla Cultura del Comune di Venezia;

Prof. Samuel Baghdassarian; direttore palazzo Pisani Revedin e direttore Antica Stamperia Armena;

Dott. Gabriele Maspero, presidente Alai (associazione librai antiquari d'Italia).

Modera Marco Agostinelli artista e consulente culturale di palazzo Pisani Revedin e socio fondatore di ROSAM.





Per info:

Tel: +39 041 564 9547

Cel: +39 327 299 5100