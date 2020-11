Aldebran Records torna con la ristampa di uno dei classici del rap italiano, ovvero “Tora-Ki” l’album di studio dell’MC Raige e del produttore Zonta, pubblicato per la prima il 6 giugno 2006 da La Suite Records.

Tora-Ki è la prima pubblicazione solista di Raige dopo l'uscita dell'album Sotto la cintura degli OneMic, storica formazione di cui è membro. Le produzioni dei brani sono state curate da Zonta, ad eccezione di “Interludio Unlimited” (prodotta da DJ Shocca) e di “Fight Club” (prodotta da Rayden), nella tracklist poi compaiono anche DJ Tsura, RockDrive ed Ensi.

Come racconta lo stesso Raige: “Io e Zonta abbiamo scritto questo disco a distanza, senza praticamente mai incontrarci, lui mi mandava le basi, io mettevo sopra flow e liriche, registravo, gli mandavo le tracce, lui mixava. Io a Torino, lui a Treviso. Ci sentivamo al telefono. Ed è lo specchio di questi giorni. Lontani. Ma da questa lontananza è nato un disco che è diventato importante per molte persone, fondamentale per tanti di voi, e se è vero che l’arte non nasce dalla felicità allora solo Dio sa quanta bellezza verrà creata da e per questi giorni bui che tutti noi stiamo vivendo”.

Per l’occasione Aldebran ha confezionato un vero contenuto per collezionisti e appassionati della cultura Hip-Hop italiana. Nei due LP da 180 grammi che costituiscono la pubblicazione sono presenti sia l’album, sia le strumentali entrambi con audio rimasterizzato da Deva all'Amnesiac Studio partendo dai mix originali. Delle 500 copie a tiratura limitata, le prime 200 sono in vinile cristallo e restanti 300 in vinile nero. La cover poi è realizzata con gli speciali graffi debossati e l’inner sleve interno è stampato.

La pubblicazione del disco sarà disponibile da venerdì 6 novembre in esclusiva nello store di Aldebaran Records https://bit.ly/3mPJ3XR.





