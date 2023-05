… Essere la protagonista della propria vita, cadere per rialzarsi sempre….

“Vorrei di più” (Shuffle s.r.l.) è il nuovo singolo di Blue Filange, brano che mette in luce tutta la “fame” che la cantante bergamasca ha nei confronti della musica e della vita, nella quale ha avuto per gran parte il ruolo da spettatrice. Ma ora si è stancata, vuole essere la protagonista. Ha imparato che le brutte esperienze servono per migliorarsi, tutto accade per un motivo e senza ostacoli i bei momenti non esisterebbero. Ha il cuore distrutto da mille cose e non si accontenta mai, vuole sempre di più. L’ambizione la porta ad essere a pezzi, incompresa, derisa, ma la spinge anche a continuare sempre e comunque ad andare avanti sorridendo e pensando che un giorno ne varrà la pena.

“Non voglio accontentarmi, vorrei anche un cuore più sereno, mi ossessiono per tenere tutto sotto controllo e in ordine, ma alla fine la cosa migliore è mollare le redini e lasciare che tutto vada come deve andare: cadere per rialzarsi sempre”.

https://open.spotify.com/artist/3dfHsImEMlNf24IjXzHliP

Blue Filange è una cantautrice senza età e vive da tutta la vita a Bergamo. Dopo un’infanzia abbastanza turbolenta e molto “Blue”, viene adottata all’età di 8 anni. Qui comincia il suo percorso artistico: inizia a cantare per divertimento. Ha sempre voluto insegnare inglese, adora le lingue e sceglie di frequentare un liceo linguistico. Solo in prima liceo capisce quanto la musica sia più di una cantata sotto la doccia. Il suo passato bussa sempre alla sua porta, è lì e non si può cancellare e lei impara ad essere sempre un po’ nostalgica e ‘’Blue’’… si rende conto che l’unica maniera per esorcizzare questa situazione è cantare, scrivere testi. Non vuole più piangersi addosso ma vuole sfruttare il dolore a suo vantaggio. Ci sarebbe tanto altro da dire, ma preferisco far conoscere il mio mondo attraverso la mia musica, l’unica cosa che voglio è “vomitare” il marasma di emozioni confusionarie e caotiche che ho dentro, voglio solo fare ordine attraverso la mia voce.

IG: https://www.instagram.com/blue_filange/

Profilo artistico: https://www.instagram.com/bluefilange_/