Sii te stesso, vivi ed ama chi vuoi è il messaggio del singolo di Luana

Purtroppo o per fortuna racconta una storia d'amore complicata, difficile da vivere. Si tratta di due ragazze innamorate che per paura dei giudizi della società vivono nella paura di esprimere il loro amore.

Dice Luana: “Ne ho sentite tante di queste storie. Tanti vengono picchiati o cacciati di casa dai loro genitori e bullizzati fortemente dai loro coetanei perché amano persone dello stesso sesso. La depressione è così forte che alcuni cercano di togliersi la vita. Ma fortunatamente non per tutti è così”.

Molto bello il messaggio collegato al singolo che Luana Stoico ci trasmette: “Sii te stesso.Vivi e ama chi vuoi.

Luana Stoico in arte Luana Nasce a Novi Ligure.

A scuola e’ sempre stata il bersaglio dei bulletti perche’ considerata “diversa” soltanto perche’ non si comportava come le ragazze “normali”. Sono stati anni difficili quelli della scuola...ma non si e’ mai data per vinta “forma il carattere”, dice sempre.

Nel 2006 inizia gli studi presso la Tamburvoice music studio di Alessandria all’inizio come batterista con il maestro Gianni Bernini allievo di Tullio De Piscopo e Giulio Capiozzo.

Nel 2009 si dedica interamente al canto con la maestra Monica Prendin cantante/violinista, collaboratrice nel 1987 del trio Tozzi, Morandi, Ruggeri come violinista dell’orchestra Vivaldi.

Con il rock nel sangue ha militato in vari gruppi della provincia di Alessandria, ma si esibisce anche da sola nei locali con serate di piano bar.

Nel 2010 ha frequentato un corso professionale di musica e canto annuale (Gruppo St Srl Cologno Monzese).

Partecipa a vari concorsi canori regionali e interregionali con ottimi risultati piazzandosi al 1’ 2’ 3’ posto.

Nel 2018 semifinalista nazionale ad “Area Sanremo” .

Nel 2019 finalista "Music vinci il tuo sogno”, si piazza al 2' posto.

Settembre 2019: finalista nazionale "Fuoriclasse Talent” posizionandosi al 12' posto su 185 finalisti nazionali.

Corso con gli insegnanti del Cpm di Milano:

Andrea Rodini: “docente di arrangiamento e produzioni, produttore di Renzo Rubino, Mahmood e Miele, vocal coach di Morgan e Noemi”, Tommaso Ferrarese: “responsabile del dipartimento di canto, vocal coach tra gli altri di Max Pezzali”, Fabio Ingrosso : “docente di presenza scenica”, Max Elli: “ docente di acustic pop, vocal styles, produttore arrangiatore, cantante, Franco Mussida: “compositore, chitarrista, e presidente della Cpm, nonche’ uno dei fondatori della Pfm“.

A vederla sembra una ragazza timida, ma sul palco si trasforma, comunica cantando tirando fuori tutta la rabbia, la gioia, il dolore per far si’ che il messaggio arrivi a destinazione.

