Zcash è una criptovaluta nata nel 2016 con un focus principale sulla privacy e l'anonimato delle transazioni.

È stata sviluppata per affrontare le carenze di privacy presenti in altre criptovalute come Bitcoin, consentendo agli utenti di effettuare transazioni completamente private e sicure utilizzando una tecnologia chiamata "zk-SNARKs" (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge).

La caratteristica distintiva di Zcash è la possibilità di effettuare transazioni private o "blind", in cui i dettagli della transazione, come l'importo e le parti coinvolte, vengono crittografati in modo tale che solo le parti coinvolte possano vedere tali dettagli.

Questo offre un alto livello di privacy e confidenzialità, consentendo agli utenti di mantenere segrete le loro transazioni.

Zcash offre anche la possibilità di effettuare transazioni pubbliche, chiamate "transparent", che funzionano in modo simile a Bitcoin.

Questa dualità di transazioni rende Zcash flessibile, permettendo agli utenti di scegliere il livello di privacy desiderato in base alle loro esigenze.