Quello nella foto grande è Renzo, un simpatico signore che vive in un piccolo prefabbricato nella remota provincia di Arezzo e dispone solo della pensione minima. Quello nella foto piccola, inutile dire chi è.

Hanno la stessa età, ma quello sotto aveva agi, privilegi, potere e responsabilità.

Anche se il “diabolico” Andreotti diceva il contrario - il potere logora - Renzo è ancora vivo, vegeto e vivace, cerca la compagnia delle signore e mangia come un lupo, l'altro è trapassato.

Gli uomini più ricchi del mondo lavorano dodici ore al giorno, chissà dove troveranno il tempo per godere delle ricchezze che accumulano...

Senza contare che chi ha potere e privilegi finisce, prima o poi, col danneggiare gente come noi e come Renzo per mantenere ed ampliare i propri poteri, privilegi, ricchezze.

Per tornare ai due della foto, posso chiedere a cristiani ed atei quale dei due somigli maggiormente al Gesù che conosciamo. Un mio amico, fervente cattolico, diceva che si immaginava il Cristo come un girovago che viveva di cene scroccate e letti rimediati. Per come la vedo io, era vicinissimo alla verità.