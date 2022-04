‌Traccia musicale dal genere "Darkwave" con un richiamo alle sonorità ed alle melodie della musica classica ma in chiave moderna, in alcuni passaggi si ha la sensazione di ascoltare un qualcosa di... a noi famigliare che ci accompagna da sempre dandoci la sensazione di una reminiscenza ritrovata.

Black Rapsody realizzata da un connubio, per la parte sinfonica la dj Pilar Cordero e gli arrangiamenti affidati ad Elodim, si sono così uniti due stili e due paesi distanti ma uniti dalla passione per la musica Pilar Cordero per la Spagna ed Elodim per Napoli incontro musicale realizzato da Nicolò Pentimone fondatore della Boot Dance etichetta che edita per l'appunto l'uscita di questo singolo disponibile dal 22 Aprile su tutti i Digital Store e le Piattaforme Musicali. ‌ ‌



Pilar Cordero Dj/Producer Nata a Siviglia, ma residente a Barcellona , in particolare a Sitges. Il suo amore per la musica nasce da bambina, ha iniziato a lavorare alla radio fin da giovanissima con i programmi di Radio Formula. Allo stesso tempo ha iniziato a lavorare in uno dei negozi più importanti, dove ha suonato tutti i generi musicali ma soprattutto tutta la musica Dance che era attualmente disponibile usando vinili. Da lì a poco ha iniziato a suonare la propria musica nei club più rinomati.

Elodim oltre le proprie produzioni ha all'attivo varie collaborazioni con diversi musicisti e dj come: "A Note For You" e The Wind Of Summer" con il musicista Ciro Cardone, e non ultimo " Tribal Resurrection" assieme al dj Firefox di Rotterdam.

Elodim spazia tra vari generi, cogliendo le sensazioni del momento riversandole nel ritmo e nei suoni, esprimendo come fanno tanti compositori i propri stati d'animo. Elodim è presente sulle piattaforme musicali e sui social.