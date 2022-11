La Pininfarina Battista straccia ben due record del mondo e si aggiudica lo scettro di automobile con lo scatto più poderoso in commercio.

Le bastano infatti solo pochi attimi (non si può parlare di secondi) per raggiungere i 100 chilometri orari. E le sorprese non finiscono qui.

Se l'accelerazione è mozzafiato la frenata non è da meno e merita attenzione considerando che anche in questo caso si tratta di un record del mondo: da 100 a 0 km/h in soli 31 metri!