La questione coronavirus torna a fare molta paura ai mercati. La prospettiva forte di una grave ripercussione sull'economia globale oggi ha provocato un forte ribasso al prezzo del petrolio.

Sia il Brent che il WTI, lunedì, hanno fatto segnare ribassi oltre il 5%, con il petrolio "europeo" che ha chiuso a 55,32 dollari e barile e quello "americano" a 50,66.

Dato che il calo del greggio era già scontato per i prossimi mesi per la riduzione dell'attività economica in Cina, se l'epidemia del coronavirus dovesse espandersi ulteriormente in altri Paesi, il prezzo del petrolio, di conseguenza, non potrà che diminuire.