Rubrica di viaggi a cura di Maria Grazia Lombardo

Segui la rubrica "Amici di viaggio" tutti i martedì su: emisferodestro.org/blog

Cari Amici, questa settimana visitiamo BORGIO VEREZZI, Borgo ligure ideale per passeggiate in collina e per chi ama il sole e il mare, le sue spiagge.

E’ un piccolo paese in provincia di Savona, tra Pietra Ligure e Finale Ligure.

Situato su una collina, VEREZZI si presenta con il suo centro storico composto da quattro BORGATE: POGGIO, PIAZZA, ROCCARO e CROSA.

Qui possiamo ammirare le belle case in pietra costruite le une sulle altre e distanziate fra loro da stradine acciottolate.

Nella BORGATA CROSA c’è il MULINO FENICIO, struttura storica di grande valore perché quasi unica nel suo genere: è un antico mulino provvisto di pale interne mosse dal vento che entrava nell'edificio, attraverso molte feritoie poste in ogni direzione.

Nelle vicinanze del Mulino c’è la CHIESA PARROCCHIALE di SAN MARTINO VESCOVO, del XVII secolo di fianco si trova il SANTUARIO DI MARIA REGINA del XVII secolo, denominato anche ORATORIO DI SANTA MARIA MADDALENA. Posta tra le due chiese, in ricordo delle madri scomparse, ogni sera alle 19, dal 1982, suona la CAMPANA DELLA MAMMA.

Proseguendo nel centro storico, visitiamo PIAZZA SANT'AGOSTINO, sede del FESTIVAL TEATRALE che dal 1967, ogni estate, anima la vita del Paese.

Caratteristica della piazza è la “PIETRA ROSA” da cui si può godere una vista bellissima su tutto il Golfo della Riviera di Ponente.

Continuiamo il nostro giro nel centro storico di BORGIO, ubicato lungo la costa, in zona pianeggiante del comune: ammiriamo la CHIESA PARROCCHIALE di SAN PIETRO nella grande piazza dove convergono numerose stradine e vie. Edificata nel 1789 sul'’area dove sorgeva l’antico Castello difensivo cinquecentesco, venne terminata nel 1806: è una struttura neoclassica bianca con due campanili laterali alla facciata principale.

All'interno del cimitero di Borgio, vi è il SANTUARIO DELLA MADONNA DEL BUON CONSIGLIO in architettura romano gotica, costruito dai Monaci Benedettini su un tempio romano.

Sotto il dominio della Repubblica di Genova, venne costruita la TORRE DI AVVISTAMENTO, visibile da chi giunge dalla spiaggia.

Da non perdere sono le GROTTE DI BORGIO VEREZZI scoperte nel 1933, meta di visite guidate di circa un’ora. Queste sono un fenomeno carsico, la loro formazione deriva da una lenta erosione praticata dall'acqua che scorre attraverso la roccia. All'interno i minerali depositati hanno formato cannule, drappi e stalattiti. Sfumature di giallo, bianco e rosso rendono queste grotte le più colorate d’Italia. Proseguendo per circa 800 mt. si possono ammirare alcuni laghi dall'acqua trasparentissima. La temperatura all'interno delle grotte è di circa 16°.

Per chi ama le escursioni, si possono percorrere i sentieri di Borgio Verezzi che collegano le Borgate con Finale Ligure. Da segnalare il SENTIERO NATURA, IL SENTIERO CULTURA, SENTIERO GEOLOGICO e VIA CARRI MATTI, percorribili abbastanza facilmente.

Nel 2014 è stata inaugurata la FALESIA delle CENTO CORDE, composta da 23 nuove vie per gli appassionati dell'arrampicatura. Si trova presso la FALESIA DELLA CAVA VECCHIA, vi sono una serie di percorsi di varia difficoltà, dalla più facile 4°, alla più difficile 6B, visitabili tutto l’anno.

Chi ama il relax può riposarsi negli stabilimenti balneari attrezzati o nelle spiagge libere di sabbia o ciottoli, nel bel mare di Borgio Verezzi.

Specialità gastronomiche del borgo sono gli GNOCCHI AL PESTO, i RAVIOLI AL BURRO E SALVIA, l’AGNELLO COI CARCIOFI, le FRITTELLE DI ERBE, la FRITTATA DI BIANCHETTI e le tipiche ricette a base di pesce. La specialità più famosa è quella delle LUMACHE ALLA VEREZZINA, cucinate in umido con pinoli, mandorle, capperi, acciughe ed erbette. Tutto questo accompagnato dal NOSTRALINO, vino rosso locale o con i tipici vini liguri bianchi Pigato e Vermentino. Tra i dolci da non perdere i FRISCEAU, frittelle di mele o uva passa, nel periodo natalizio si può anche gustare la tradizionale TORTA DI ZUCCA.

Il nostro viaggio termina qui, vi ringrazio per l’attenzione, ci ritroviamo la prossima settimana.

Maria Grazia Lombardo



