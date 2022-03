In attesa del match contro la Macedonia del Nord che si disputerà a Palermo alle 20:45 di giovedì 24 marzo, prosegue la preparazione degli azzurri a Coverciano.

La partita contro la Macedonia, in caso di vittoria, consentirà all'Italia di disputare a Porto o a Konya l'incontro decisivo per la qualificazione al mondiale in Qatar contro la vincente di Portogallo-Turchia.

Della partita e del mondiale ha parlato in conferenza stampa Marco Verratti che, se venisse impiegato nelle prossime due partite raggiungerebbe le 50 presenze in Nazionale. Queste le parole del centrocampista del Paris Saint Germain:

“Bisogna essere fiduciosi – ha dichiarato incontrando i giornalisti in conferenza stampa – e pensare al campo. Giovedì sarà una gara importante, contro una squadra che ha meritato di essere qui. La Macedonia del Nord difende molto bassa, bisognerà fare attenzione alle loro ripartenze. Allo stesso tempo, dovremo trovare gli spazi giusti per metterli in difficoltà. Come fatto durante l'Europeo, dobbiamo andare lontano con l'entusiasmo e con la voglia. Tutti noi vogliamo giocare questo Mondiale. L’Europeo ci ha dato consapevolezza e fiducia, abbiamo vinto qualcosa di straordinario giocando con allegria ed entusiasmo. Ancora oggi si parla di quella vittoria e questo ci dà una forza in più. Sono sicuro che anche gli altri ci temano per quanto fatto e per ciò che siamo. Abbiamo tante possibilità di passare il turno. Rispetto alla gara contro la Svezia [quella che ci ha eliminato da Russia 2018, ndr] c'è un clima diverso, vorremmo giocare già adesso per dimostrare che ci siamo. I momenti difficili nella vita rimangono sempre, poi certe sconfitte ti insegnano a dare qualcosa in più. Siamo abituati a giocare con questa pressione, sappiamo che è un momento importantissimo. Non possiamo permetterci di essere fuori dal Mondiale: bisogna solo lavorare, dare il massimo e fare tutto ciò che c'è da fare. Anche gli altri faranno la partita della vita, noi dovremo fare lo stesso e alla fine si faranno i conti”.