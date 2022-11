CARTOLINA RADIO

WinWar



BIOGRAFIA

La scena Rap ha un nuovo volto, Fabiano Vinciguerra, in arte WinWar. Carico, energico e ironico queste sono le caratteristiche che lo hanno portato a esibirsi live, per anni, in strutture turistiche italiane ed estere. Con un passato da chitarrista e Dj in una band della provincia di Torino, e come produttore da studio, Ora vuole trasmettere le sue emozioni, coltivate viaggiando per il mondo, attraverso i suoi inediti.





BRANO: SCHETEFÈ

tutti fanno schetefè

perché tutti fanno schetefè

e se tutti fanno schetefè

come te, come me, come chi è facile

tutti fanno schetefè

perché tutti fanno schetefè

e se tutti fanno schetefè

come te, come me, come chi è facile

zio senti questa come suona

è la mia vita che stona

in mezzo a voi perfetti

ma non siamo poi così diversi

è pronto il pasto tutti a tavola

e alla festa vai di sciabola

giù la testa, c'è una novità

di Roscharch ho la maschera

mi viene naturale, osservo chiunque

nel discorso mi perdo al dunque

estate all' improvviso, tutti al mare

la prova costume un rituale

le parti migliori che metti in mostra

attivano i neuroni di chi dimostra

che alla fine la morale è

sempre la stessa, è naturale!

tutti fanno schetefè

perché tutti fanno schetefè

e se tutti fanno schetefè

come te, come me, come chi è facile

tutti fanno schetefè

perché tutti fanno schetefè

e se tutti fanno schetefè

come te, come me, come chi è facile

la moda consiglia top e short

vado virale su tik tok

nel mio mood da Flintstones

gareggio da solo e non vinco

me ne frego di tutti i signori

a cena fuori, tutti signori

di notte la spiaggia solo limoni

spero di vivere giorni migliori

dammi due tequila, la spinta a tremila,

schiaccia come Mila, mi trascina alla deriva

e poi sbuca lui come Robin Hood

senza sapere si sente cool

ma che dico? ha fatto lo stesso

in questa era si parla solo di sesso

beato a chi ha inventato i leggins

sale la follia come nei Gremlins

tutti fanno schetefè

perché tutti fanno schetefè

e se tutti fanno schetefè

come te, come me, come chi è facile

tutti fanno schetefè

perché tutti fanno schetefè

e se tutti fanno schetefè

come te, come me, come chi è facile

hey chica, mmh ah!

tu e l' amica si sa

dove hai la vista

dimmi dove si va

in questa notte buia

l'idea che ti sfiora

me gusta mucho mmh ah!

e a nessuno importa

tutti fanno schetefè

perché tutti fanno schetefè

e se tutti fanno schetefè

come te, come me, come chi è facile

tutti fanno schetefè

perché tutti fanno schetefè

e se tutti fanno schetefè

come te, come me, come chi è





SPIEGAZIONE

Il brano è un inno alla gioia ma versione 2022. ovvero incita il divertimento, a vivere la vita con leggerezza mettendo in risalto le abitudini, usanze, influenze di oggi. Anche se alcune volte vengono criticate, ma d’ altro canto siamo umani e non siamo perfetti. Semplicemente non crearti più problemi di quelli che già hai, vivi con leggerezza e butta meno veleno su cose futili e passeggere.





LINK SOCIAL