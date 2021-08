Proficua seduta del Consiglio comunale, che ha esitato in un paio d’ore tutti i punti iscritti all’ordine del giorno chiudendo la seduta. Quello di venerdì sera dovrebbe essere stato l’ultimo atto prima del periodo di ferie ferragostane.

Votate sia proposte di delibere, sia mozioni: la prima è stata quella riguardante la rateizzazione di somme dovute per monetizzazione, in luogo della cessione gratuita di aree, esitata con 11 voti favorevoli e 2 astenuti; quindi, l’interrogazione di Antonio Foti sulla seconda linea del depuratore tendente ad avere notizie sullo stato della pratica, considerato che la vicenda doveva essere risolta entro il 31 maggio scorso per poi procedere all’affidamento dei lavori, e conoscere al tempo stesso lo stato dell’iter del finanziamento.

Il Sindaco Pippo Midili, accennando al commissariamento, al conseguente allungamento dei tempi, alla richiesta alla Regione dello stato della pratica, ai ritardi nel riscontro causa Covid ha spiegato che si prevede un perfezionamento della pratica ad inizio 2022, annunciando che a settembre solleciterà non solo l’assessorato alle infrastrutture per l’avvio dei lavori, ma anche il Ministero della transizione ecologica, che è Commissario in capo alla situazione avendo commissariato a sua volta la Regione Sicilia.

Approvata poi con 12 voti e 2 astenuti la mozione del Consigliere Santi Michele Saraò, che ha proposto il riconoscimento onorario al Milite Ignoto, anche come memoria per il sacrificio dei caduti in guerra da tramandare alle giovani generazioni. Rinviata invece quella di Foti per “Milazzo Città Autism Friendly”, per procedere a integrazioni così come richiesto dai Consiglieri Mario Sindoni e Nino Italiano. Bocciata invece la mozione dello stesso Foti riguarda un’integrazione dell’articolo 10 del Regolamento per la disciplina della Ta.Ri.

L’Assessore Antonio Nicosia ha invece risposto a Foti, che chiedeva notizie sulla riapertura della piscina comunale, riferendo in merito all’azione svolta dall’ufficio sport del Comune ed in aggiunta il funzionario comunale Francesca Santangelo ha detto che nella prossima settimana si dovrebbero perfezionare le ultime certificazioni, per cui nella prima decade di settembre potrebbe ripartire la gestione della piscina coperta comunale.

Infine, ancora una votazione ad unanimità dei presenti per approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Milazzo e quello di Merì per la gestione associata della Segreteria comunale. È stato provocato da un malfunzionamento avvenuto nelle ore pomeridiane di ieri, che ha interessato gli impianti del ciclo benzine, il fenomeno della nube di fumo giallastro che questa mattina ha interessato la città di Milazzo ed i centri della valle del Mela provocando forte apprensione e proteste nella comunità: è quanto la Raffineria ha comunicato al Sindaco Midili, che già alle 7:00, accortosi del disservizio proveniente dallo stabilimento, ha immediatamente chiesto una relazione al direttore generale della Ra.M., per avere delucidazioni soprattutto sulle possibili conseguenze per la salute dei cittadini.

La Raffineria ha ribadito che l’accaduto “non ha generato impatto sull’ambiente” e, in merito alle cause, che “si stava procedendo al riavviamento degli stessi impianti”, facendo rilevare altresì che durante queste fasi “potrebbero verificarsi eventi transitori con attivazione del sistema torce di stabilimento”.