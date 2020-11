Secondo un rapporto sullo studio dell'impatto del Covid-19 sul settore alberghiero e le proiezioni per l'anno 2021, pubblicato ieri, venerdì 20 Novembre 2020, dalla Tunisian Hotel Federation (FTH), 27mila dipendenti del settore hanno perso o perderanno il lavoro nel 2020.

La SOSA Onlus proprio per questo contesto ha lanciato la campagna di sostegno per bambini figli dei lavoratori che non hanno più un lavoro e di conseguenza con tante spese per la famiglia non hanno più le possibilità di fornire sostentamento negli studi.