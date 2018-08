Discoradio Party al Life Club di Rovetta (BG)

La notte delle stelle, il 10 agosto, al Life Club di Rovetta (BG) ha sonorità decisamente hot. Infatti prende vita qui, nel verde della Valseriana, uno scatenato Discoradio Party. Al mixer Edo Munari & Matteo Epis. Alla voce Walter Pizzulli. In preserata ci si godono il sound reggaeton e l'energia di Rafi Samuel, artista che arriva direttamente da Santo Domingo. A rappresentare il sound del Life c'è invece IvaniX

L'evento è in collaborazione con Lupolo Pizza Grill, Da Giorgio Ristorante Albergo Ardesio, Autoscuola Euro, Pasticceria Fantoni, Mariella Intimo 1983, The Athlete's Foot Clusone, Fornoni Soluzioni Informatiche, Acconciature Sole & Luna - Clusone, Ginpizz, Non Solo Moda, Kalipso52, Piccolo Bar Clusone.

Life Club, a Rovetta (BG), è una curatissima discoteca giardino in Val Seriana. E' aperta solo e soltanto il venerdì notte, ed è perfetta per chi vuol far tardi con stile, in uno scenario unico e rilassante. Il livello musicale è ottimo, quello del servizio pure. Lo scorso 28 luglio qui ha preso vita il festival Lifeworld. Sono state 10 ore di musica non stop. In console super dj ed artisti di talento come Ensi, Merk & Kremont, The Cube Guys, Luca Cassani, Lara Caprotti, Stefano Pain, Veronica…