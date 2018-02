Benessere e salute con Sheila Silva

Si terrà a marzo il ciclo di incontri sul benessere condotto da Sheila Silva, ricercatrice del mondo spirituale ed energetico e grande esperta di trasmutazione.

Attraverso un viaggio di consapevolezza, Sheila Silva porterà i partecipanti alla scoperta delle energie che guidano le azioni e i pensieri quotidiani.

Tre gli appuntamenti in programma.

Giovedì 15 marzo ore 20.30: Riorganizzare la mente per il risveglio spirituale

Giovedì 22 marzo ore 20.30: Dialogo con i soldi. Come gestire l'energia del denaro

Giovedì 29 marzo ore 20.30: Uno sguardo alle energie che ci circondano

L’evento è presentato da Yume edizioni, Le livre vert e Panacèa.

Gli appuntamenti si svolgeranno presso Il Librificio di via Digione 18 a Torino.

La partecipazione è gratuita. E' richiesta la prenotazione all'indirizzo info@yumebook.it