Vorrei esprimere il mio parere sulle agevolazioni (bonus e superbonus) erogate nella forma di detrazioni fiscali fruibili da chi esegue i lavori o cedibili alla banche.

Questi provvedimenti hanno avuto diversi effetti benefici verso lo Stato, le famiglie e l’ambiente che vale la pena di ricordare vista la diffusa incapacità o non volontà di analizzare il progetto a “vita intera”.

Mi riferisco in particolare a:

generazione di lavoro nel settore edilizio pesantemente in crisi per la mancanza di nuove costruzioni in tutti i campi (residenziale, industriale, infrastrutturale);





maggiori entrate fiscali per IVA, IRES, IRAP, derivanti dall'obbligo di fatturare al 100% lavori e prestazioni per ottenere le relative agevolazioni;





assunzioni di nuovo personale con contratti di lavoro regolari e conseguente versamento dei contributi INPS e delle tasse IRPEF. Il "nero" è praticabile solo in concomitanza con la fatturazione attiva anch'essa in "nero" perché altrimenti si genererebbero utili insostenibili;





riduzione dei costi di assistenza sociale derivanti dalla crescita occupazionale;





benefici per le famiglie a seguito della riduzione dei consumi energetici ottenuti da cambio di caldaie, sostituzione infissi, installazione pannelli fotovoltaici, coibentazioni tetti, cappotti termici. I minori costi, durevoli nel tempo, permetteranno maggiori consumi in altri settori sempre utili per la crescita del PIL.





riduzione delle emissioni nocive verso l'atmosfera sia per il minor uso di combustibili nel riscaldamento sia per minori consumi di energia elettrica che, in Italia, viene prodotta al 70% per via termica.

Quanto detto è assolutamente qualitativo e i conti costi – benefici sono ovviamente difficili da fare anche se possibili perché l’intero progetto si è sviluppato tutto in chiaro . Comunque, qualunque fosse il risultato finale saremmo sempre di fronte a un debito “buono” perché generato da lavori fatti con miglioramenti stabili nel tempo.

Sarebbe bello se la stessa attenzione e/o preoccupazione venisse dedicata al debito “cattivo” o meglio “pessimo” derivante in maniera sistematica per compensare i deficit di gestione ordinaria e assolutamente privo di conseguenze positive per il futuro.

Quindi, più che una cancellazione del superbonus servirebbe un miglioramento mirato a correggere alcuni errori evidenti (es: agevolazioni per case poco abitate) e ad ampliarne l’applicazione verso enti più energivori (es: supermercati/centri commerciali) condizionando il premio all effettivo risparmio energetico ottenuto.

Il maggior indebitamento potrebbe essere coperto dai finanziamenti previsti per il PNRR dove la mancanza di idee e progetti è ormai evidente a tutti e i pochi lavori fatti sono irrilevanti come valore e di grande povertà in termini di benefici di lungo periodo.

Concludo e sintetizzo con un proverbio dei miei antenati: “Attenzione a non uccidere la gallina che fa le uova d’oro”.