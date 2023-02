Testi taglienti per uno sfogo provocatorio

Amano definirsi grezzi e schietti. “Fetta Biscottata” è uno sfogo provocatorio, in chiave rap, un brano dalle sonorità club, caratterizzato da testi taglienti. Il gruppo ha origine nel 2021 e sceglie il proprio nome attingendo dallo studio in cui i componenti si ritrovano da più di due anni a provare e suonare, il Dirty Records.

Il progetto ha origine nel 2021 inizialmente incrociando i componenti solisti con varie forme di featuring, fino ad appartenersi l’un l’altro in maniera molto spontanea. Con alcune sessioni outdoor, estive e invernali, staccandosi dal caos cittadino, si concretizzano le prime tracce DIRTYLAND. Il collettivo si amplia e comincia ad includere altre figure di vitale supporto al progetto come fotografi, videomaker e altri produttori, contribuendo alla nascita dei primi drop e video sui vari portali digitali. Le influenze musicali dei componenti son molteplici, derivanti dai percorsi singoli di ognuno. Per la maggior parte contribuisce il mondo rap e pop, come tipo di scrittura e di approccio alle basi, ma vengono inseriti dei colori appartenenti al cantautorato, al mondo dell’elettronica e a quello del rock. Il collettivo non impone un vero e proprio genere in fase di composizione, c’è sempre tanto spazio per la sperimentazione.

Etichetta: Orangle Srl - www.oranglerecords.com

