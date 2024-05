E si spalanca il magico mondo dell'irreale in cui vivono gli animi sensibili.

DI DAMIANO BOVE

La pittura di Nicola Paulillo rappresenta il confine metafisico tra fantasia e realtà.

E’ la misteriosa isola che non c’è, il magico mondo dell’irreale in cui vivono gli animi sensibili troppo spesso bistrattati da una civiltà del consumismo e del perbenismo mediocre.

Dipingere per Nicola è un’esigenza fisiologica per poter continuare a vivere sognando. La distanza tra la sua dimensione fantastica e la nostra, la si può misurare in anni luce, pari alla distanza tra la terra e la luna che molto spesso è raffigurata nelle sue tele. Una dimensione immensa e irraggiungibile questa in cui l’artista custodisce le sue speranze e i suoi sogni, dimensione entro la quale ritrova limpido e sereno il suo intimo rapporto con l’Onnipotente.

Influenzato dalla Street art, Paulillo personalizza il suo stile pittorico utilizzando nei suoi dipinti una serie di simbolismi atti a creare un dialogo a ritroso nel tempo con il fruitore.

Possiamo considerare Nicola Paulillo pittore dei nostri tempi, custode di timori e speranze racchiuse nel suo animo e condivise a colori con tutti noi attraverso le sue tele.

La mostra è stata protagonista del programma "Un autore dietro le quinte" di Lombardia TV canale 80 con la partecipazione di Sabrina Morelli conduttrice dove si è parlato delle varie opere esposte tra cui la meraviglia "Fortezza delle scienze".

Per vedere la puntata potete andare sulla pagina Lombardia TV su Facebook.