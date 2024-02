Il singolo del cantautore sugli stores digitali e nelle radio

“Due soldi nel taschino” è il nuovo singolo del cantautore e polistrumentista Frank, sui principali stores digitali e dal 31 gennaio nelle radio in promozione nazionale. Produzione firmata Ghiro Records dagli arrangiamenti ben strutturati con chiari riferimenti alla grande tradizione della musica italiana. “Due soldi nel taschino” racconta la grande amicizia che lega due bambini che, per varie vicissitudini, prendono percorsi diversi sulla strada della vita. Da adulti si ritrovano e guardano al domani, ancora insieme. Un brano positivo sulla costruzione del futuro che a volte in maniera inaspettata ti fa vivere la tua infanzia ed è come se la tua vita avesse una concatenazione logica.

“Nulla probabilmente succede per caso.” Frank

Storia dell’artista

Frank fin da giovanissimo inizia a dedicarsi allo studio del canto, studiando anche pianoforte, basso, chitarra e recitazione, esibendosi in vari locali della Lombardia e anche in teatro per alcune rappresentazioni. Collabora con numerose band locali prediligendo il rock come genere musicale primario.

Instagram: www.instagram.com/frank_covelli/

Spotify: open.spotify.com/intl-it/track/3yYSZfYCWbwXUie971iKjg?si=6a32f0fa4d7d4583