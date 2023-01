Il calcio a Vicenza vive stagioni di luci e ombre, sebbene in questa stagione la speranza di risalire fra le 'big' della Serie B sia abbastanza concreta.

In occasione della sconfitta di Lecco, a far sorridere i tifosi biancorossi ci ha pensato Sara Pinna. Giornalista, conduttrice della trasmissione "Diretta Biancorossa", donna di spettacolo, maledettamente sensuale, la Pinna, personaggio di spicco di TVA Vicenza, si è presentata con una minigonna a quadrettini bianconeri, camicetta nera sapientemente sbottonata al punto giusto, la consueta competenza e passione sportive: accento veneto, ma anche origini sarde, è stata ancora una volta l'anima della trasmissione vicentina, come sempre accompagnata dai suoi simpatici compagni di ventura.