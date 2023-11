Ataj’a teatro presenta un evento speciale a Napoli il weekend del 18/19 novembre, dove al teatro Sancarluccio inizierà la rassegna Contaminazioni con la direzione artistica di Riccardo Citro con il primo appuntamento con Simona Giglio e il suo “Scarabocchio”.

“La sua è un'arte considerata nell'accezione più totale del termine, come forma d'istinto, che scruta 𝙡'𝙖𝙣𝙞𝙢𝙤 𝙪𝙢𝙖𝙣𝙤 e tenta di psicanalizzarlo. Pur non basandosi su studi psicologici concreti, ha tentato di vedere nello scarabocchio di qualcun altro, un lato della loro personalità o l'espressione di qualche sentimento. 𝙇𝙤 𝙨𝙘𝙖𝙧𝙖𝙗𝙤𝙘𝙘𝙝𝙞𝙤 è 𝙪𝙣 𝙨𝙚𝙣𝙩𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙞𝙢𝙥𝙧𝙚𝙨𝙨𝙤 𝙨𝙪 𝙘𝙖𝙧𝙩𝙖. Le sue figure, dapprima in bianco e nero e successivamente colorate, non sono altro che espressione dell'inconscio”.

Il teatro sarà pieno di opere dell’artista e durante la serata ad affiancare Simona Giglio ci sarà lo stesso Riccardo Citro con interventi di poesia. Al termine della performance ci sarà un aperitivo che darà la possibilità di incontrare da vicino questa splendida Artista.

Costo del biglietto: 15,00€

Biglietteria online: Etes.it

Prenotazione whatsapp: 392330 4677