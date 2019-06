CURTI: Surroga del consigliere Enzo Gambardella. Subentra Gennaro Iodice

CURTI: il consigliere GAMBARDELLA lascia il posto al primo non eletto Ing. GENNARO IODICE. Iodice è alla sua prima esperienza politica in assise. Riscuotendo un discreto favore alle politiche amministrative, è risultato essere il primo non eletto, per cui sarà lui a presiedere, dalla parte dell'opposizione, al prossimo consiglio amministrativo in sostituzione di Gambardella. L'augurio dei Leoni D'Italia è di pensare al paese come casa nostra, ai cittadini come nostri familiari, e gestire come farebbe un buon padre di famiglia. I Leoni D'Italia sono presenti a Curti con il Segretario cittadino e gli iscritti, sempre dalla parte del popolo, aperti ad ogni confronto costruttivo per il bene del paese e dei suoi abitanti. Coordinatore Regione Campania Gaetano Ienco