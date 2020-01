Colin Firth e Livia Giuggioli hanno trascorso insieme il Capodanno 2020, nonostante la recente separazione avvenuta a dicembre, dopo ben 22 anni di matrimonio.

Come è stato possibile scoprirlo? Niente di più facile, visto che è stata la stessa Livia Giuggioli a farlo sapere dal suo account Instagram (dove usa ancora il cognome dell'ex marito) pubblicando una foto che ha commentato in questo modo: "How we ended and how we began" (come abbiamo finito e come abbiamo iniziato).

Una lezione su come debbano essere mantenuti i rapporti con il proprio ex o dobbiamo pensare ad altro?