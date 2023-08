I giovani hanno qualche chance in più di vivere esperienze uniche e low cost. Una serie di iniziative li agevola, il resto lo dovrà fare il senso di avventura, la voglia di scoprire ed adattarsi.

Il sistema europeo su rotaia Interrail permette di muoversi liberamente nei paesi UE dai 18 anni in poi viaggiando in seconda classe (anche gratuitamente con i biglietti messi in palio dall’Unione secondo bandi che escono in primavera e qualche volta anche in prima classe per gli ultra 26enni; info su youth.europa.eu).

Quali sono le città più turistiche?

Su 40 città più turisticamente accessibili incluse nello studio il primo posto spetta a Madrid, seguono nell’ordine Praga, Lisbona, Roma, Budapest, Istanbul, Parigi, Venezia, Barcellona, Varsavia, Vienna, Bratislava, Edimburgo, Napoli e Lussemburgo.

Viaggiare in treno è la scelta migliore. Il rincaro dei carburanti, l’aumento dei prezzi, dei pedaggi e degli hotel ha reso questa estate più calda anche sotto il punto di vista economico. Ecco perchè, molti, per viaggiare scelgono il treno. Più economico e veloce, ma è anche la scelta più ecologica. Ovviamente le criticità non mancano, tratte meno servite, più lente, attese, eventuali ritardi, ma si può sopravvivere anche a questo.

Chi viaggia in treno risparmia una quantità particolarmente elevata di CO₂ sulla tratta da Rotterdam a Bruxelles, dove viene emesso solo il 12,38% delle emissioni rispetto al volo. Anche viaggiare in treno o in autobus da Praga a Budapest o da Madrid a Barcellona è particolarmente ecologico, circa il 16% di emissioni. Visitare parchi naturali, boschi e zone verdi immergendosi nella natura rilassa mente e spirito. Si tratta di una pratica che bisognerebbe fare sempre. Cercare un’area verde e passare qualche ora rigenera lo spirito.

Chi desidera risparmiare può scegliere mete come Cipro, Albania, Bulgaria, ma anche Grecia e l'Italia. nel nostro paese, si possono trovare B&B economici, ostelli e piccole soluzioni spendendo poco. Alcuni scelgono i laghi, la montagna, gli agriturismi., i vulcani e le città.

Il Karma e l'universo ci insegnano che possiamo essere felici ovunque, persino a casa possiamo sentirci in vacanza. Basta prendere la vita come viene, possibilmente slow, con lentezza, misurando gesti e azioni, senza fretta e ansia. Ci basta un bel libro, una bibita, una bella o mezza veduta. Ci basterà organizzare una pizza con gli amici o un'incursione al parco o in un'area verde.

Le città, spesso offrono bellissimi spettacoli ed eventi ai quali è difficile rinunciare.