Qual'è l'obbiettivo di questo articolo? Tenere in guardia tutte quelle persone che, per diversi motivi, sono spinte a credere che la professione del Trader si possa imparare nell'arco di qualche mese, addirittura c'è chi, pur di vendere i propri sfavillanti corsi miracolosi, promette di trasformarle in Trader, in qualche settinama di "DURO LAVORO".

Non sta affatto così. Voci narrano che il 95% degli aspiranti Trader, nell'arco dei primi 12 mesi di operatività fallisce, e, secondo me, la percentuale arriva anche al 98%. Il detto che chi non sa fare insegna, è appropriato in questo campo nella maggior parte dei casi.

Il Trader, come operatività, non è associabile ad un investitore. Un Trader mette anima e corpo per imparare a sopravvivere ai mercati finanziari, deve dedicarsi completamente per poter imparare la materia.

Voi potete anche dirmi che magari dopo anni di duro lavoro qualcuno potrebbe anche trovare il tempo e la voglia di poterlo insegnare, giusto, e dico anche che le basi sono molto importanti da conoscere, ma io parlo di coloro che insegnano la strategia miracolosa, IL METODO DISCREZIONALE, come alcuni la chiamano.

Il fatto è che ogni volta che un Trader decide di aprire una posizione sui mercati finanziari, convergono in una singola decisione, anni e anni di lavoro e fatiche, di fallimenti e successi, gioie e sconforti.

Dunque, la professione del Trader non si impara con un semplice corso, quale che sia il suo costo, ma facendo tanta pratica. Non esistono formule magiche che ti garantiscano la profittabilità di una operazione.

Il bravo Trader è chi sa gestire le proprie perdite. Qualcuno un giorno mi disse: «E' l'avidità che spinge a perdere tutto il proprio capitale, l'arroganza di avere la convinzione di poter fare sempre più soldi».

Voglio dare una dimostrazione semplice e veloce. Prendete un quotidiano che parla di finanza, leggete un articolo riguardante le borse mondiali. Leggerete l'intero articolo al condizionale, perché la certezza di cosa possa fare un singolo mercato (Forex, Indici, Materie Prime ecc.), non ce l'ha nessuno!