Al 7 giugno, 197 nuovi casi di Covid, di cui 125 solo in Lombardia, hanno portato il totale delle persone che hanno contratto il virus a 234.998.

Il numero totale di positivi è di 35.262, con una decrescita di 615 rispetto all'ultimo dato. Dei casi attualmente positivi, 19.420 sono in Lombardia, 3.962 in Piemonte, 2.328 in Emilia-Romagna, 1.085 in Veneto, 750 in Toscana, 243 in Liguria, 2.690 nel Lazio, 1.159 nelle Marche, 725 in Campania, 733 in Puglia, 82 nella Provincia autonoma di Trento, 862 in Sicilia, 151 in Friuli Venezia Giulia, 653 in Abruzzo, 97 nella Provincia autonoma di Bolzano, 29 in Umbria, 59 in Sardegna, 9 in Valle d’Aosta, 91 in Calabria, 120 in Molise e 14 in Basilicata.

Tra costoro, 287 sono in cura presso le terapie intensive, 6 in meno rispetto a ieri. 4.864 sono ricoverati con sintomi, con un decremento di 138. 30.111, infine, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 165.837, con un incremento di 759 persone rispetto a sabato.

Oggi i deceduti sono 53 e portano il totale a 33.899.