Il nuovo EP di Natalia Zambelli - In radio dal 24 maggio

Negli store dal 24 Maggio: “24”

Si tratta del quinto ed ultimo brano destinato a far parte del'EP “24 H” il primo mini album dell'artista ideato per diventare un Concept EP con il focus sulle 24ore.

In questa canzone l'artista unisce sentimenti e riflessioni, quelle che si fanno e si vivono nell'arco della giornata. Dopo OVERTHINKING, BLUR, OLD CONVERSATION, TOMMORROW ...24 riassume delicatamente il racconto dei cambiamenti e delle trasformazioni che si verificano in un unico giorno. Cantato come sempre in inglese, ma stavolta armonizzato con l'eccezione di bellissimi versi in italiano. La raffinatezza stilistica della musica di Natalia è ormai un tratto distintivo del suo sound, fatto di canzoni sempre molto pulite e naturali. L'interpretazione di Natalia Zambelli si apprezza nota dopo nota anche in questa nuova canzone, indipendentemente dalla musicalità della lingua cantata.

“24” cerca di rispondere a tutte le domande poste dalle canzoni precedenti, dimostrando che solo noi stessi possiamo cambiare il corso della nostra vita, assumendoci la responsabilità e l'impegno di seguire i nostri sogni” , Spiega Natalia concludendo :-”in fondo, una giornata è fatta di sole 24 ore che continuamente finiscono e ricominciano sempre. Ogni giorno nuovi pensieri, nuove emozioni. Nuovi inizi”.

Attraverso le comuni piattaforme digitali ed i canali personali dell'artista, si trovano performance inedite che rendono possibile comprendere il genuino rapporto di Natalia Zambelli con la musica. l'Artista ha solo sedici anni ed una doppia nazionalità che le permette di studiare musica e canto con riferimenti internazionali e che le dona una mentalità aperta.

Partecipando a selezioni in programmi televisivi musicali in Brasile e all’estero ha collezionato numerosi premi, tra questi:ben quattro differenti edizioni del Festival della canzone del Colégio Catarinense che le ha consegnato un trofeo. Ha ricevuto la medaglia d'oro al festival di musica Vox 2019, la medaglia d’argento al concorso Làszlo Spezzaferri International Music Prize ed il trofeo per il secondo posto nella categoria giovanile del 4º Festival della canzone Entre Rio.

Nel 2023 partecipa e vince la quarta edizione del social contest italiano MelaCanto Talent iniziando la realizzazione discografica del primo brano

Natalia Zambelli studia canto da quando aveva cinque anni ed il pianoforte da quando ne aveva otto. Anche recentemente ha partecipato ad alcuni provini per programmi televisivi musicali sia in Italia, che in Brasile. E' una compositrice di talento. Associata all' Unione Brasiliana dei Compositori (UBC), continua ad espandere i suoi orizzonti artistici con nuove composizioni prodotte in diverse lingue, esplorando nuovi suoni e stili. Il suo lavoro più recente, l'EP intitolato “24H”, iniziato con il singolo di debutto che ha scalato le classifiche della musica indipendente italiana con oltre cinque settimane di permanenza “Overthinking”( uscito il 27 ottobre 2023 ) e si chiude con “24”; aprendo di fatto una nuova era per un'artista in continua evoluzione.

Natalia Zambelli ha una grande passione per le storie che ama raccontare attraverso le sue canzoni, è spesso ispirata da musiche sentimentali e brani ricchi di significato, próprio perchè per lei la canzone è un veicolo, un mezzo per raccontare, trasmettere idee e sentimenti e la musica è una cara amica con la quale confidarsi. L'EP 24H esce con l’etichetta discografica italiana iPERi Recording Label.. Con una voce accattivante e un talento innegabile, Natalia Zambelli è pronta a conquistare il cuore degli ascoltatori di tutto il mondo e a far parte del futuro discografico.

Etichetta:

Mendaki publishing - https://www.instagram.com/mendaki_publishing/

i Per i Recording Label -https://www.instagram.com/iperirecordinglabel/

Link Profilo Spotify: https://open.spotify.com/intl-pt/artist/5ZH7z259idYfO4eTllFwO8

Link Profilo Instagram: https://www.instagram.com/nataliazambelli_/

Link Profilo YouTube: https://www.youtube.com/@nataliazambellioficial8579

Link Profilo TikTok: www.tiktok.com/@natalia_zambelli