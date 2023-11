FLC è l'acronimo di F1leghecodemasters, il sito web ufficiale del campionato FLC. FLC è stata fondata il 21 Febbraio del 2020 da Cristiano Gelmo, coordinatore dell'intera community. Dopo 3 anni, Cristiano lascia il posto di coordinatore a Fabio Verdi, Luca Gabbioni e Raffaele Ciavarella. FLC ha disputato 6 edizioni e il primo Settembre del 2023 è iniziata la settima edizione. I campioni del mondo sono solo 2 piloti, 4 volte Fabio Verdi ed una volta Niccolò Trinelli, il quale ha vinto la quinta edizione. Per problemi vari di tantissimi membri della community, la sesta edizione, dopo 5 gare, è stata sospesa. Dal 2023 infatti, dopo un anno di stop, la community si è totalmente rivoluzionata, con numerosi nuovissimi volti, sia come piloti che come commentatori.

Mentre tutte le edizioni hanno messo in mostra le scudierie ufficiali e i calendari completi, la prima edizione invece è cominciata con solo 11 gare e le auto multigiocatore con livree personalizzate. Man mano che FLC è andata avanti, si è prolungato sempre di più il tempo delle sessioni. Si è iniziato con FLC 1 in qualifiche brevi e gare 25% di durata, mentre dalla FLC 2 fino alla 5 la gara è stata aumentata al 50% e cosi è ancora oggi in FLC 7.

FLC ha un regolamento preciso, 3 regole principali:

-Nessun impeding in qualifica, altrimenti si incorre in penalità sulla griglia di partenza.

-Non spingere fuori pista o chiudere la porta in curva all'avversario.

-Vietato fare più di un movimento in rettilineo e fare passare subito l'avversario in caso di doppiaggio.

-A tre impeding nelle prove libere scattano le 10 posizioni di penalità sulla griglia di partenza.

FLC inoltre è nota per organizzare eventi extra campionato e fare anche interviste a persone amanti e appassionate sia della formula 1 reale che virtuale.