Sabato 9 settembre '23 al Bolgia Summer Garden di Bergamo arriva l'italiano Blackchild, artista in grande crescita nell'universo musicale internazionale. lI giardino elettronico del Bolgia è sempre pieno di ritmi forti, innovativi... e quelli di questo artista non fanno eccezione.

Gennaro Filisdeo, al mixer Blackchild, è alfiere nel mondo di un sound eclettico, in grado di mettere insieme techno, house, ritmi e sonorità ipnotici. "Il mio nome d'arte deriva dalla mia passione per gli artisti della Black music anni '60", ha dichiarato. Sono quasi 180mila gli ascoltatori mensili su Spotify. Originario di Ischia, si avvicina alla musica grazie al padre. A 5 anni suona il piano, a 10 la batteria. Marco Carola e i The Martinez Brothers tra i primi convinti supporter. E' arrivato a pubblicare la sua musica su etichette come Hot Creations, Sura, e LATEMORNING. A luglio 2023 pubblica il super singolo "Head On My Shoulder", 131 bpm, che esplora i territori della nu disco assieme al collega Walter Ricci. Creamfields o Kappa a Torino o DC10 ad Ibiza: non si ferma mai e dopo un top club come il Bolgia vola in Spagna, a Barcellona, il 16/09 per far scatenare GO Beach Club Barcelona, per Mixmag. Chiudono il cerchio, il 9 settembre '23 al Bolgia Summer Garden di Bergamo, due talenti italiani come Andrea Romeo e Mattia Caso, anche loro in console nella Garden Room. La serata è in collaborazione con Momento LAB.

Il party che vede protagonista l'italiano Blackchild al Bolgia di Bergamo sabato 9 settembre 2023 è soltanto l'ennesimo appuntamento all'insegna dell'eccellenza nel top club sull'A4. Tra gli altri, sul palco del Bolgia, si sono esibiti di recente top dj come Tita Lau, Luca Agnelli, Chris Liebing, Len Fake e molti altri artisti attivi in tutto il mondo, tra cui Sam Paganini, Indira Paganotto, I HATE MODELS, 999999999, KLANGKUENSTLER, Alignment, RBX, Marika Rossa e il duo ANKKH.



09/09 Blackchild @ Bolgia Summer Garden - Bergamo

https://www.bolgia.it/blackchild-dylan/

Bolgia

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

