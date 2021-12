Helbiz, società leader nella micro mobilità sostenibile, continua nel suo inarrestabile piano di espansione in Italia e sbarca nella bellissima Catania con il suo sevizio di sharing di monopattini. La società, infatti, ha comunicato che a partire da oggi Sabato 11 dicembre 2021, offrirà il suo servizio di sharing anche a Catania. Complessivamente, saranno messi a disposizione dei cittadini e dei visitatori 333 monopattini elettrici.

L’arrivo a Catania del servizio di sharing Helbiz fa parte di una strategia più ampia di distribuzione sul territorio italiano, che vede l’azienda impegnata anche in una serie di attività per promuovere la sicurezza stradale e l’utilizzo sicuro dei mezzi.

Per tutta la giornata di sabato, infatti, Helbiz sarà presente con un proprio infopoint in Piazza Tricolore, sul lungomare di Catania, offrendo ai cittadini test drive gratuiti e informazioni per diffondere l’utilizzo responsabile dei propri mezzi. Catania, insieme ad altre città italiane, sarà inoltre sede degli Helbiz LAB2040, laboratori sulla sicurezza stradale partiti a settembre e che coinvolgeranno 2.200 studenti di diversi istituti superiori.

Il format comprende momenti teorici e, ove possibile, anche test drive in totale sicurezza, ed è stato inserito sul sito del Ministero dell’Istruzione per il suo ruolo fondamentale in tema di educazione civica e stradale.

"Siamo entusiasti di portare i nostri monopattini elettrici a Catania. Si tratta di mezzi sicuri, sostenibili, affidabili e convenienti", ha dichiarato Luca Santambrogio, Country Manager Italy di Helbiz. "L’esperienza di Helbiz si conferma una delle grandi direttrici d’innovazione per le amministrazioni pubbliche italiane, all’insegna della sicurezza e di numerosi programmi educativi rivolti alla popolazione in tema di micromobilità."

Quanto costerà il servizio di sharing? La tariffa a consumo prevede un costo di 1 euro per lo sblocco del monopattino elettrico più 0,20 euro al minuto. In alternativa, per tutti coloro che pensano di utilizzare molto questi mezzi per la micromobilità elettrica, è disponibile Helbiz Unlimited, una speciale tariffa flat al prezzo di 39,99 euro al mese che consente di effettuare un numero di corse illimitato (massimo 30 minuti di utilizzo a corsa).