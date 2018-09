Emergenza: impossibilità di reperire un accesso venoso? Allora la somministrazione di farmaci può esser fatta per via nasale

Il dispositivo MAD Nasal è stato inventato da un medico di pronto soccorso e offre un’utile ulteriore possibilità di scelta di un accesso alternativo per la somministrazione di farmaci.

Rapidamente efficace

La somministrazione di farmaci per via nasale con il dispositivo MAD Nasal è semplice e rapida e consente di eliminare i tempi di preparazione dell’infusione endovenosa risparmiando risorse. Inoltre, non è richiesta alcuna tecnica sterile, consentendo di sfruttare più tempo per la cura del paziente senza doversi dedicare alla preparazione di una dolorosa infusione endovenosa.

Senza aghi

Il dispositivo MAD offre un’opzione di somministrazione dei farmaci indolore e rapidamente efficace grazie all’erogazione non invasiva per via intranasale. Aumenta la sicurezza sia degli operatori che dei pazienti evitando lesioni da puntura con ago.

Somministrazione controllata

La punta malleabile atomizza in qualsiasi posizione, rendendo più semplice la corretta somministrazione di farmaci nei pazienti non collaboranti. Le particelle atomizzate sono della dimensione ottimale per un assorbimento rapido nel flusso sanguigno attraverso le membrane della mucosa nasale, evitando il metabolismo first-pass.