Che Conte día le dimissioni oggi o domani dopo il dìbattito parlamentare, muta assai poco rispetto alla gravita' delle prospettive di soluzione della crisi.

Un governo "di Legislatura" lo ripetiamo, significherebbe:

1)La riapertura dei porti e la ripresa alluvionale degli arrivi degli allogeni

(con ghiotta ripresa del businnes da parte di COOP Bergogliane e di tutte le sfumature di rosso) che, unito all' elargizione di un altro paio di milioni di cittadinanze ad africani, medio orientali e provenienti dal subcontinente indiano, portera' alla sinistra quei voti che non riesce più a prendere dagli Italiani che ormai hanno capito chi li tradisce sistematicamente.

2)LA LETALE APPROVAZIONE DELLO IUS SOLI che permetterà la irreversibile sostituzione etnica alla quale il Mondialismo suoi servi italiani lavorano alacremente dal '45 ed in specie dalla caduta del Muro in poi.

3)Misure di "austerità" che faranno sembrare Monti e la Fornero un time di populisti convinti

Varie porcherie e vessazioni a lavoratori ed alle Famiglie Italiane di stampo piddino e cattocomuniste, dalla restrizione del contante all'aumento di tasse-Iva in primis--ecc.

ELEZIONI SUBITO O PROTESTA AD OLTRANZA SINO ALLA DISOBBEDIENZA CIVILE!!!

Attilio Carelli

Segretario Nazionale

Movimento Sociale Fiamma Tricolore