Dopo un primo tempo inguardabile, dove le due squadre hanno fatto pochissimo per andare in vantaggio, anche se lo Spezia è risultato più propositivo nella manovra e nell'impostazione di gioco.

Alla fine del primo tempo, però, Prandelli inserisce Castrovilli al posto dell'infortunato Bonaventura. A inizio ripresa Eysseric al posto di Kouame e successivamente Borja Valero al posto di Amrabat.

La musica in campo cambia per i viola che vanno in vantaggio con Vlahovic al 48' su assist di Castrovilli che poi realizza il 2-0 al 64'. Nel finale, sempre con la partecipazione di Castrovilli, arriva il tris firmato da Eysseric, su una bella azione anche stavolta impostata di Biraghi, decisivo su tutte e tre i gol della Fiorentina.

Con quella di ieri, Cesare Prandelli ha raggiunto la 100esima vittoria in A sulla panchina della Fiorentina. "Una vittoria che ci serviva... affrontavamo una squadra che forse è la più in forma in questo momento", ha detto il tecnico viola a fine gara, auspicando che il proprio 11 adesso riesca a trovare continuità di risultati: "Nelle ultime partite contro Torino, Inter e Sampdoria dovevamo portare a casa qualche punto in più. [..] Dobbiamo trovare più equilibrio e con esso continuità".







Crediti immagine: Twitter @acffiorentina