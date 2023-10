Questa settimana l'appuntamento più importante per i mercati finanziari sarà il meeting della BCE: si prevede che non ci saranno cambiamenti sui tassi, in attesa di nuove informazioni sull’inflazione e sull’economia.

A settembre la BCE ha alzato i tassi di 25 punti base, portando il tasso di deposito ad un massimo record. In settimana ci saranno anche numerose importanti pubblicazioni trimestrali a Wall Street, ed anche il meeting della Bank of Canada.