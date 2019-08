Dal 14 agosto in digitale e dal 4 settembre in DVD e Blu-Ray.

È da un paio di giorni a questa parte che in rete sono disponibili le varie scene che i Marvel Studios hanno deciso di eliminare dalla pellicola finale dal nome Avengers: Endgame.

E ora, oltre al piacere di rivedere il tutto per chissà quale volta, ciò significa molte cose aggiuntive che non possono che far piacere: scene eliminate, commenti dei produttori e tantissimi altri pezzi succosi sono ora a portata di click di tutti.