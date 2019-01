La dieta per ipertesi e cardiopatici

La National Hert, Lung and Blood Institute consiglia la dieta DASH per ipertesi e cardiopatici.

La Dieta DASH, ovvero Dietary Approaches to Stop Hypertension, si è posizionata al 2° posto tra le migliori diete suggerite per il 2019 secondo US News.

Questa dieta, come suggerisce il nome, è nata per fare da argine a ipertensione e cardiopatie, oltre che a diabete e cancro, non esclude la possibilità di mangiare qualsiasi alimento ed è anche considerata efficace per la diminuzione di peso.

Anche se è possibile "mangiar tutto", con la DASH è necessario limitare l'uso di carne rossa, grassi, sale e zuccheri.