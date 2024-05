Il Presidente Luca Dal Fabbro ha illustrato le peculiarità dell’accordo Iren-Egea per l’acquisizione del 50% della NewCo che assorbirà i rami operativi del gruppo di Alba.



Luca Dal Fabbro: il know-how di Iren per rilanciare il Gruppo Egea

“Con la firma di oggi, poniamo le prime basi di un nuovo capitolo per la società Egea. Iren interverrà con il proprio know-how, le proprie best-practices e le proprie capacità gestionali per rilanciare le attività industriali di Egea, testimoniando così la forte e decisa responsabilità nei confronti dei territori piemontesi in cui è presente. Permetterà inoltre di garantire i livelli occupazionali e, di conseguenza, il futuro dei dipendenti”: così il Presidente di Iren Luca Dal Fabbro si è espresso in occasione dell’annuncio dell’accordo per l’acquisizione del 50% della NewCo in cui saranno trasferiti rami operativi del Gruppo EGEA. Il manager ha sottolineato l’integrazione delle attività nel portafoglio di business con prevalenza di attività regolate. Si tratta di un passo avanti importante verso il risanamento e rilancio di Egea, con le garanzie derivanti dalle competenze e dall’esperienza di Iren. La NewCo sarà partecipata dal Gruppo guidato da Luca Dal Fabbro al 50% attraverso un aumento di capitale di 85 milioni di euro, sottoscritto e deliberato al momento del closing dell’operazione.



Luca Dal Fabbro: la solidità patrimoniale del Gruppo Iren

Anche il Gruppo Iren trarrà dei benefici dall’operazione, come sottolineato da Luca Dal Fabbro, che auspica la conclusione dell’iter concorsuale entro l’estate. Iren potrà infatti espandere le sue attività nel basso Piemonte, rafforzando la sua presenza in un’area dal grande potenziale. “Le attività oggetto dell’operazione potranno integrarsi perfettamente nel portafoglio di business di Iren con prevalenza di attività regolate (idrico, teleriscaldamento e ambiente) e quelle a mercato (clienti) e sulle quali Iren prevede importanti piani di sviluppo in termini di qualità dei servizi”, spiega Luca Dal Fabbro. Il manager, intervenuto durante la presentazione dei risultati 2023, ha illustrato la solidità patrimoniale del Gruppo Iren, in grado di sostenere l’acquisto del 50% “mantenendo la ratio IFN/EBITDA del 2024 non superiore al 3,4x, come previsto dal Piano Industriale”. Gli investimenti di sviluppo, ha concluso il Presidente, sosterranno la crescita del Gruppo in linea con la disciplina finanziaria.