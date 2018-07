Sequestrati 330 barattoli di pomodori pelati, per un totale di 825 chili.

I carabinieri dei reparti della tutela agroalimentare proseguono la propria attività di contrasto alle frodi.





In provincia di Salerno, durante i controlli in un’azienda, sono stati sequestrati 330 barattoli di pomodori pelati, per un totale di 825 chili, poiché riportavano false indicazioni riguardo l’origine dell’Agro Nocerino-Sarnese dei pomodori, che invece provenivano da Foggia, Casera e Matera.