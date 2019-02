Torna in scena con quattro nuove date, 9-10 e 23-24 marzo 2019, presso il Teatro Colonna, La Porte à Côtè, di Fabrice-Roger Lacan, uno spettacolo in lingua francese con sottotitoli in italiano.

Due vicini di pianerottolo, celibi, di carattere opposto: lei psicanalista, intellettuale attiva di destra, lui pubblicitario dilettante, dotato di grande fascino, di sinistra. Lei lo prende per un incolto, lui per una psicorigida noiosa. Non possono scambiarsi due parole senza litigare. Ma… il faceto Cupido non se ne cura, vuole farli innamorare. Gli stereotipi consentono all’autore di sottolineare le ansie di una generazione di mezza età e di confrontarsi su temi contemporanei: isolamento urbano, disillusione dell'amore e siti di incontri. I dialoghi sono delicatamente ironici, mai volgari.