Chi ama la buona musica, soprattutto la house e la buona cucina può cliccare su Instagram, precisamente al link in calce a questo testo. Infatti Modus Dj (nella foto sulla destra) e lo chef Manolo Terruzzi hanno dato vita insieme ad una performance decisamente inedita, uno al mixer e l'altro ai fornelli, al DVCA di Milano (https://dvca.it, via Rovello 18), ristorante già molto conosciuto da chi in città vuol viziarsi un po'.

Non è una collaborazione casuale: Modus Dj è resident in questo spazio e spesso dà il giusto ritmo a dinner show e party esclusivi.

Come dice la parola stessa, gli chef di solito comandano... ma per una volta è stata la musica a dettare il ritmo di questa 'performance': "Lo chef si è mosso organizzando i piani di lavoro in base alla sua ispirazione e alla programmazione della giornata, ma i 'tempi' chiaramente venivano dettati dai dischi che via via selezionavo", continua Modus Dj, uno che di cibo ne sa. Eccome. "Ecco una top tre dei miei piatti preferiti, ovviamente tutti da gustare al DVCA. Parto con un primo del Nord, anche se sono pugliese: risotto della riseria di Nori alla milanese con pistilli di zafferano e midollo. Come secondo scelgo un cubo di maialino da latte cotto a bassa temperatura laccato al miele con schiacciata di patate all'extravergine. Per finire, un bicchiere tutto pistacchio tra il dolce e il salato... ditemi voi se non sono una buona forchetta.

E' un video dj set dal sound decisamente house. "Lo chef Teruzzi è un grande cultore della techno e della tech house, ha girato il mondo seguendo i migliori esponenti di questo genere, da Carl Cox a Sven Vath, da Nina Kraviz Marco Carola", spiega Modus Dj. "Non potevo stravolgere la mia idea iniziale, cioè proporre soprattutto musica 'funky, groove'...126 bpm perfetti per fare ballare lo chef e i suoi piatti. E a un certo punto ho pure proposto 'Music Is The Answer' di Danny Tenaglia nel remix di Pagano... e ho visto negli occhi dello chef tanti cuoricini, per un ritorno brillante agli anni che furono".





Modus Dj + Moreno Terruzzi (chef) @ DVCA Milano

https://www.instagram.com/p/CFrLHvPHqCa/

Chi è Modus Dj

http://lorenzotiezzi.it/modus-dj/