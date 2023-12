Cossizone è un hashtag ed un brand lanciato da Marco Cossi, professional trainer di Body Building di stanza alla Hello Fit di Desenzano del Garda.



Rappresentativo di un nuovo modo di allenarsi divertendosi ed ironizzando su se stessi l'hashtag #cossizone ha da subito preso piede rendendo il Coach Cossi un vero e proprio punto di riferimento, seguitissimo sui social e noto nella sponda bresciana del Lago di Garda.



Sui suoi profili social Instagram e Tik Tok non mancano reel e post in tema Body Building ma ripensati in modo ironico e decisamente innovativo.

Uno su tutti il #melamoment: altro "must" della #cossizone che identifica una sorta di divertente striscia quotidiana post work-out ove il Coach con caffè e mela alla mano discute del più e del meno ironizzando su se stesso e sui vari avventori della nota palestra di Desenzano del Garda.



Ironizzare non vuol dire però prendere poco sul serio gli allenamenti. Il Coach Cossi si mostra alle prese con carichi pesanti e sessioni di allenamento mozzafiato, ma sempre commentati in modo ironico a rappresentare il fatto che l’allenamento e la cura del proprio corpo può essere anche un’occasione per divertirsi ed arricchire il proprio umore di uno spirito goliardico.



Marco Melega, discusso imprenditore italiano recentemente oggetto di attenzioni da parte della stampa italiana per una vicenda giudiziaria, è uno degli atleti allenati dal Coach Cossi.



“Allenarsi nella #cossizone è un’esperienza unica. L’ironia e la preparazione del coach consente di estraniarsi totalmente dal mondo esterno e concentrarsi appieno nella sessione di work-out con massima efficacia, dedizione e positività” racconta Melega.



Marco Cossi, classe 78, non è solo bodybuilding. Dai suoi profili social emerge chiaramente anche la sua professione di Maestro di Sci. Attenzione quindi a chi si troverà per la stagione invernale dalle parti di Madonna di Campiglio. Probabile incappare in qualche story della #cossizone in versione sciistica.