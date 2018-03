Dimmi come dormi e ti dirò cosa bevi

Quando si parla con qualsiasi tipologia di esperto nel campo della medicina a proposito di alcol e di salute, la frase per eccellenza che sempre udiremo, sarà: "l'importante è bere con moderazione". Ma come sarà mai questa moderazione!?

Conversando con il Dottor. Marco Zucconi del dipartimento di neuroscienze, centro di Medicina del Sonno, al San Raffaele di Milano, abbiamo cercato di carpire alcune informazioni sull'incidenza dell'alcol legata al sonno. Il rapporto tra alcolici e sonno è molto complesso. Un bicchiere la sera può aiutare ad addormentarsi più rapidamente, tuttavia un uso frequente può in realtà causare insonnia alterando la fase REM, ovvero la fase in cui si sogna.

Abusare di alcol richiede tempo per essere eliminato. E' un lavoro stressante per il corpo smaltire gli alcolici e ciò può rendere meno riposante il sonno; mentre l'alcool viene scomposto, possono verificarsi alcuni cambiamenti nel corpo e nel cervello a causa dei quali potresti svegliarti.

L'importante è sapersi dosare e che una bevuta moderata può migliorare l'umore permettendoci di andar a letto col sorriso.

Ruediger Dahlke, medico e psicoterapeuta, definisce il sonno come: "un distaccamento temporaneo e reversibile della mente dal corpo, indispensabile per il corretto funzionamento di entrambe". Questo distaccamento della mente dal corpo definisce svariati altri comportamenti particolarmente insoliti che costituiscono la nostra fase notturna. Le posizioni assunte durante il sonno sono probabilmente la parte più strana e curiosa di questo argomento, nonostante abbiano risvolti psicologici ben definiti.

Le posizioni in cui si dorme possono delineare tipologie caratteriali ed esprimere il benessere della coppia nel caso si dorma con il proprio partner, in base al contatto fisico e a movimenti quasi coordinati.

Il sonno è il momento in cui maggiormente si abbassano le difese ed è quindi più semplice capire cosa sta realmente vivendo il nostro partner, quanto è legato a noi affettivamente, come considera nel profondo la relazione e in alcuni casi cosa ci aspetta. E' bene precisare che si deve osservare la posizione della coppia al sorgere del sole, perché durante la notte raramente si rimane fermi. Perciò prestiamo attenzione, una sana dormita potrà rivelarci importanti indizi sulla nostra salute di coppia, cerchiamo di tenere un occhio aperto!

Hendrick's Gin ha scoperto che alcune posizioni possono essere influenzate dalla tipologia di bevande assunte la sera, ed ha voluto studiare meglio la tematica, le scoperte fatte sono veramente eccezionali.

Se vi sentite vicini alla primavera con una particolare voglia di lamponi, champagne e Gin Hendrick's, probabilmente berrete un RASPBERRY ROSE ROYALE cocktail e al mattino vi sarete trovati così, nella posizione "sul fianco", fiduciosi e speranzosi per l'imminente stagione della rinascita.



Se invece è stato un periodo turbolento dal punto di vista sentimentale, avrete sicuramente optato per le more e le "spine" del BRAMBLE cocktail. Un po' di limone e di gin Hendrick's vi avrà fatto riposare nella posizione "prona". Un pizzico di insicurezza e dubbio sarà stato il preludio di un piacevole sonno.

Può essere anche che vi siate goduti una serata all'insegna dell'amicizia, bevendo Hendrick's GIN-TONIC con il vostro amico del cuore. Sicuramente avrete dormito nella posizione "stella di mare".

Infine, se dopo il periodo d'amore turbolento, avrete finalmente ritrovato la sintonia, oppure è scoccata una nuova scintilla, vi sarà stato d'aiuto HENDRICK'S MARTINI cocktail. Il vostro sonno sarà stato senza dubbio piacevole. Posizione a cucchiaio.

Hendrick's nel suo tendere naturalmente al bizzarro e inusuale, ha sposato la ricerca sulle posizioni più strane per dormire ed ai cocktail che le favoriscono.

