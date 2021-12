Questo è quanto hanno titolato molti organi di informazione nei giorni scorsi, aggiungendo che erano testimoni di Geova no vax.

Dato che da un po' di tempo a questa parte in Italia le persone si informano leggendo solo i titoli e guardando le immagini, in molti hanno dato per scontato che i testimoni di Geova siano dei no vax contrari a vaccinarsi contro il Covid e a causa di ciò i tre membri di una famiglia di Pistoia - padre, madre e figlia - sarebbero morti.

Ma non è così.

Fedeli di Geova erano il marito e la moglie, mentre la figlia non lo era. Inoltre quest'ultima, che ha purtroppo reso orfane due bambine, non è che non volesse vaccinarsi, quanto non potesse farlo per problemi legati al suo stato di salute. Suo padre, inoltre, si è ammalato prima della somministrazione della seconda dose di vaccino.

Infine, l'ultima precisazione... i testimoni di Geova non sono no vax. Questo il loro comunicato stampa:

Ci rattrista molto la tragica notizia della morte di Guido Martinelli e Vittorina Spadi, membri della comunità locale dei Testimoni di Geova, e della loro figlia Roberta Martinelli, che non era Testimone. Desideriamo esprimere le nostre condoglianze ai familiari, agli amici e a tutti coloro che li conoscevano.Vogliamo chiarire che i Testimoni di Geova non sono contrari ai vaccini. La nostra posizione in tema di vaccini è espressa con chiarezza sul nostro sito ufficiale, jw.org (https://www.jw.org/it/testimoni-di-geova/domande-frequenti/vaccini/). Riteniamo che quella di vaccinarsi sia una decisione personale. Molti Testimoni scelgono di vaccinarsi. In realtà, il 99% dei 20.994 volontari che prestano servizio nei nostri uffici in tutto il mondo sono completamente vaccinati contro il COVID-19. Nel corso della pandemia i Testimoni di Geova hanno pubblicato molte dichiarazioni e video al fine di incoraggiare tutti a vaccinarsi. Anche le autorità di molti paesi hanno apprezzato la nostra posizione, tanto che il governo del Canada ha inserito il link a uno dei nostri video sul suo sito ufficiale nella sezione relativa ai requisiti di viaggio.I Testimoni di Geova attribuiscono grande valore alla loro salute e al benessere della comunità. Per questo motivo, sul nostro sito ufficiale sono state pubblicate informazioni in centinaia di lingue che incoraggiano i lettori di tutto il mondo a rispettare le norme e i protocolli sanitari decisi dalle autorità locali per contrastare la pandemia.

Nonostante ciò, circa 80 testate giornalistiche hanno diffuso la notizia facendo intendere che i testimoni di Geova fossero no vax, e che questo avesse causato la morte di tre persone.