Anche per il 2021 le celebrazioni in occasione della Pasqua da parte del Vaticano avverranno nel rispetto delle misure sanitarie previste.

In base a quanto comunicato dalla Sala stampa della Santa sede, per la Messa del crisma, del Giovedì santo, non ci sarà la tradizionale lavanda dei piedi.

La Via Crucis non si terrà al Colosseo ma sul sagrato di San Pietro con le meditazioni affidate quest'anno al Gruppo Scout Agesci “Foligno I” (Umbria) e alla Parrocchia romana Santi Martiri di Uganda, mentre le immagini che accompagneranno le diverse Stazioni saranno disegni realizzati da bambini e ragazzi della Casa Famiglia “Mater Divini Amoris” e della Casa Famiglia “Tetto Casal Fattoria”.

La veglia pasquale nella basilica di San Pietro, presieduta dal Papa, si terrà sabato 3 aprile alle 19.30, in anticipo rispetto alla tradizione.

Sempre nella Basilica Vaticana, alle ore 10, verrà celebrata la Messa di Pasqua conclusa dal tradizionale Messaggio e dalla Benedizione Urbi et Orbi.

Il giorno successivo, Lunedì dell’Angelus, la prima recita del Regina Caeli dalla Biblioteca del Palazzo apostolico.

La Sala Stampa vaticana ha tenuto a precisare che ognuno degli eventi sopra riassunti si svolgerà con una presenza “limitata” di fedeli nel “rispetto delle misure sanitarie previste”.