Con la partecipazione speciale di Giulia Lazzarini il 5 dicembre e Sara Simeoni il 6 dicembre "Bellezza imperfetta" - fra vacche e stelle, è il titolo della prima opera teatrale scritta e interpretata da Diego Dalla Palma. Dopo le anteprime al Teatro Olimpico di Vicenza nella rassegna I classici, in cui ha registrato il tutto esaurito e le repliche a Roma, lo spettacolo prodotto da Teatro Olimpico di Vicenza, enfiteatro e Ghione produzioni, arriva al Teatro Manzoni per poi proseguire al Teatro Acacia di Napoli (7 dicembre), al Teatro dei Marsi (15 dicembre), Teatro Celebrazioni di Bologna (15 gennaio) e tornare a Roma il 14 e 15 marzo al Teatro Ghione.

Diego Dalla Palma, icona inconfondibile di stile, emblema del significato della bellezza che va oltre ai luoghi comuni, ripercorre la storia imperfetta della sua vita, impervia e sorprendente, in un viaggio suggestivo fatto di evocazioni, immagini, pensieri, musiche e ricordi per portare in scena quella che lui chiama “la bellezza scomoda”.

In scena ci sarà anche l’attrice Vera Dragone, che con la sua voce e le sue doti recitative affiancherà Diego Dalla Palma nella narrazione. Le musiche, inedite, che evocano ricordi ed emozioni sono di Cesare Picco e saranno eseguite dal vivo dalla violoncellista Livia De Romanis. Le luci e gli effetti visivi sono frutto dell’arte di Francesco Lopergolo; la regia e il progetto scenico sono di Ferdinando Ceriani.

Attraverso gli episodi più significativi della sua esistenza e sprazzi di storia della sua famiglia, Dalla Palma si sofferma soprattutto sulla madre, Agnese, una donna “con lo sguardo di brace che lacera la notte” una figura che, con il suo esempio, ha forgiato la sua personalità carismatica che lo ha reso celebre e apprezzato in tutto il mondo.

Il titolo prende spunto dalla storia insolita di Dalla Palma che si racconta portando in scena la sua idea di bellezza, non quella scontata dell’apparire e dell’ovvio, ma quella che nasce da sentimenti come coraggio, diversità, dolore, destino, consapevolezza e disciplina. Queste sono le sei stazioni che compongono il viaggio in cui si sviluppa la narrazione dove Diego Dalla Palma si mette a nudo, senza inibizioni, raccontando episodi della sua vita e di quella dei suoi genitori, soprattutto della mamma Agnese e del suo particolare modo d’essere donna e madre.

Per ciascuna delle sei stazioni del suo viaggio narrativo, Dalla Palma ha chiesto un contributo a Pietrangelo Buttafuoco, Aldo Cazzullo, Paolo Crepet, Antonio D’Orrico, Massimo Gramellini, Stefano Zecchi che hanno scritto appositamente per lui degli aforismi per dare una visione maschile a un tema che si valuta sempre, erroneamente, al femminile.

Solo sulla “bellezza” il contributo è stato dato dalla giornalista e scrittrice Marina Terragni.

Ad ogni tappa della tournée, Diego ha il piacere di ospitare attrici, artiste e sportive a cui è affidato il momento più toccante dello spettacolo. A Milano il 5 dicembre sarà sul palco Giulia Lazzarini e il 6 Sara Simeoni. Sono già state al suo fianco: Barbara Alberti, Serena Bortone, Martina Colombari, Cecilia Gasdia e Luciana Savignano.

5 - 6 dicembre 2023 ore 20,45

Teatro Olimpico di Vicenza Enfi Teatro Ghione Teatro Roma

presentano

Diego Dalla Palma

BELLEZZA IMPERFETTA

fra vacche e stelle

con Vera Dragone

con Livia De Romanis - violoncello

musiche Cesare Picco

multivisioni Francesco Lopergolo

costumi Diego Dalla Palma & Laura Milan

Progetto scenico e regia Ferdinando Ceriani

con la partecipazione speciale di Giulia Lazzarini il 5 dicembre e Sara Simeoni il 6 dicembre



BIGLIETTI

Prestige € 31,00 - Poltronissima € 27,00 - Poltrona € 20,00 - Poltronissima under 26 anni € 19,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3438529

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471

Email: [email protected]





*_©Angelo Antonio Messina