Ci sono artisti che ci lasciano troppo presto e che per questo interrompono un percorso importante, non solo importante perchè la loro vita si è interrotta prematuramente, ma anche per tutto il movimento artistico.

Uno di questi è Demetrio Stratos, personaggio certamente scomodo e ingombrante per il suo essere ribelle e anticonformista.

Ma certamente non possiamo negare il suo grande talento artistico di musicista, musicologo, studioso dei suoni della voce e del farla diventare strumento; e senza per questo dimenticare, per chi ha avuto modo di conoscerlo, anche le grandi doti di sensibilità e umanità che ne hanno contraddistinto la personalità.

Forse poteva apparire burbero, scontroso, forse lo sguardo era anche truce e il carattere ruvido, ma dietro tutto questo in realtà era una persona che aveva una sua dolcezza, magari selvaggia e selvatica, come era lui.

Ma in tutto questo Demetrio resta sempre un grande artista e un uomo di cultura davvero universale.

Lo ricordo con fierezza e con l'orgoglio di averne condiviso piccoli scampoli di vita, di tempo, di esperienze per me importanti.