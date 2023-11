Lexar NQ790 2TB PCIe 4.0 SSD Interno: Elevate Prestazioni e Ampia Capacità

In un mondo digitale in costante evoluzione, la richiesta di archiviazione rapida e affidabile è sempre più cruciale. Il Lexar NQ790 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 SSD da 2TB emerge come una soluzione di archiviazione ad alte prestazioni, offrendo velocità fino a 7000 MB/s.

Prestazioni Straordinarie

Con un'interfaccia PCIe 4.0 e tecnologie all'avanguardia come cache HMB e SLC, questo SSD garantisce prestazioni superiori. Le velocità di lettura/scrittura sequenziale fino a 7000/6000 MB/s si traducono in tempi di caricamento rapidi e trasferimenti dati fluidi.

Affidabilità e Durata

La tecnologia NAND 3D di alta qualità garantisce affidabilità a lungo termine e resistenza agli stress operativi. La gestione intelligente dell'energia consente un controllo ottimale del consumo energetico in base alle esigenze, garantendo alte prestazioni senza compromettere l'efficienza.

Compatibilità e Garanzia

Oltre alle prestazioni di punta, il Lexar NQ790 è progettato per adattarsi alla PlayStation 5, offrendo un'esperienza di gioco impeccabile. Inoltre, supportato da una garanzia limitata di 5 anni, assicura tranquillità e sicurezza agli acquirenti.

Opzioni e Flessibilità

Questo SSD è disponibile in diverse capacità, tra cui il modello da 2TB attualmente in offerta a 129,99 € con consegna gratuita rapida. Inoltre, le opzioni di pagamento rateale rendono l'acquisto ancora più accessibile.

Conclusioni

Il Lexar NQ790 si distingue come un'ottima scelta per coloro che necessitano di un'archiviazione affidabile e ad alte prestazioni. Con un mix di velocità elevate, resistenza e una garanzia estesa, rappresenta una soluzione completa per soddisfare esigenze di archiviazione intense.