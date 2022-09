Abbiamo incontrato la dj producer Lisa Desormeaux. Originaria dei Caraibi Francesi, oggi vive a Parigi. Ci ha raccontato il suo nuovo singolo "Heart is on Fire" (D:Side / Jaywork Music Group), prodotto con Chels & Rich.

"E' al tempo stesso dolce, romanticoe dinamico... In altre parole, è un brano deep house melodico", spiega. I primi feedback sul brano sono davvero positivi, per cui una cosa è già prevedibile: per Jaywork anche settembre 2022 è un mese di grande musica".

Tra chi legge queste righe senz'altro ci sono artisti e dj che spesso si lamentano sulla difficoltà di emergere. Consigliamo a tutti di leggere con attenzione questa intervista. Tra le righe c'è un racconto chiaro e semplice su come un brano viene scelto e pubblicato in tutto il mondo.



Come hai iniziato a produrre musica? Che riferimenti musicali hai?Ho iniziato a produrre con gurppo di amici che come me erano super appassionati di elettronica. Adoro lo stile del collettivo Keinimusic ed artisti come Solomun ed gli Artbat.

Ci segnali altri artisti che ami particolarmente?Mi piace moltissimo la musica di artisti come Moojo, Enzo siffredi, Pablo Fiero e Piste Noire... Adoro il loro sound. Consiglio a tutti di scoprirli, se ancora non li conoscete.

Ti interessi anche di grafica e pittura, mi sembra... Sì, ho molte altre passioni. Sono anche una designer ed una pittrice. Ho fatto diverse mostre con le mie opere prima di iniziare a fare musica. Sono una persona appassionata, amo fare ogni cosa con amore e passione.

Che rapporto hai con l'italiana Jaywork Music Group? E' stato molto semplice, in fondo. Ho pubblicato un mio demo su una piattaforma, Proshare Audio... e la label si è fatta viva perché interessata al brano.

La Pandemia ed il Covid hanno colpito tutti... ma sulla scena musicale elettronica, che impatto hanno avuto?La pandemia ha colpito tutti in modo diverso. All'inizio, per me, è stato un bel modo per riconnettermi con con me stessa. Poi però è stato difficile, anzi molto difficile. Tutti ci siamo stancati delle restrizioni e della mancanza di lavoro. E' stata molto dura.



